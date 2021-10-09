Гендиректор ЮНЕСКО приветствует присуждение Нобелевской премии мира Муратову и Рессе

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле приветствует присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Об этом говорится в заявлении главы организации, распространенном в субботу.

"Присуждая эту премию, Нобелевский комитет заявил о своей убежденности в том, что свобода выражения мнений и доступ к информации являются основой демократии и мира", - подчеркнула Азуле. "Эти идеалы полностью перекликаются с мандатом ЮНЕСКО", - отметила она.

По словам Азуле, "журналисты находятся на переднем крае борьбы за то, чтобы пролить свет там, где это необходимо, при этом часто сталкиваясь с огромным риском". "Сегодня они по праву считаются защитниками справедливости и истины", - подчеркнула глава ЮНЕСКО.

Азуле особо отметила участие Марии Рессы в усилиях, принимаемых ЮНЕСКО в борьбе с преследованием женщин-журналистов в интернете. В мае этого года журналистка была удостоена Премией им. Гильермо Кано ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати.

Норвежский нобелевский комитет присудил в пятницу Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".