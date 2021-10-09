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"Ъ": Минздрав и Минтруд подготовили новые параметры системы оплаты труда врачей

Пилотный проект запустят в семи регионах России
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минздрав России и Минтруд РФ определили основные параметры реформы оплаты труда медицинских работников. Профильный пилотный проект будет запущен в семи регионах РФ, сообщает в субботу "Коммерсант".

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"Проект [постановления] в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение", - уточнили в Минтруде.

По данным издания, которое ссылается на имеющийся в его распоряжении документ, зарплата медиков будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. Ведомства заверяют, что благодаря новой реформе у работников здравоохранения вырастет доля оклада в заработке и размер заработка, однако конкретные значения прироста станут известны только после "пилота" проекта.

"Для тестирования первыми новую систему оплаты труда опробуют семь регионов - участников пилотного проекта, на территории которых находятся 440 медучреждений, в которых работают более 170 тыс. человек", - сообщают Минтруд и Минздрав.

В ходе подготовки "пилота" ведомства собрали и проанализировали данные о заработке более 2 млн медицинских работников РФ, пишет "Коммерсант".

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