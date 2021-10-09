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В Грузии 11 октября объявили днем траура по погибшим в Батуми

Во время частичного обрушения дома погибли шесть человек
Батуми Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Батуми
© Михаил Почуев/ТАСС

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура в связи с гибелью людей во время частичного обрушения дома в городе Батуми. Об этом в субботу сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

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"Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Батуми, и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними скорбит и вся Грузия. По моему решению, в связи с памятью по погибшим понедельник, 11 октября, будет объявлен днем траура", - написал Гарибашвили в Facebook.

Государство окажет всяческую помощь пострадавшим. По всей строгости закона будут наказаны все виновники произошедшего, добавил глава правительства.

Секция жилого дома в Батуми на улице 26 мая обрушилась в пятницу утром. Шесть человек погибли. Спасатели по-прежнему продолжают разбирать завалы, предполагая, что там могут находиться еще три человека. Полиция задержала трех человек по делу об обрушении здания, один из которых - собственник квартиры на первом этаже, а двое - рабочие, делавшие там ремонт. По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, сделанные с грубым нарушением правил безопасности. Им грозит от двух до 10 лет лишения свободы.

Теги
ГрузияГарибашвили, Ираклий
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