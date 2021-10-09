В Югре ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приняли решение о введении с 11 октября обязательной вакцинации для ряда категорий граждан, в частности для медиков, коммунальщиков, работников образования, соцобслуживания, транспорта, МФЦ, вахтовиков, правоохранителей, пенсионеров старше 60 лет, чиновников и мигрантов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"Ввести в Югре с 11.10.2021 обязательную вакцинацию по эпидемическим показаниям против COVID-19 для следующих контингентов риска: <…> работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие", - сказано в сообщении.

Также обязательная вакцинация введена для вахтовиков, лиц, проживающие в организациях социального обслуживания, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей в возрасте 60 лет и старше, трудовых мигрантов. В регионе планируется провести вакцинацию данных категорий граждан первым компонентом до 1 ноября, вторым - до 1 декабря 2021 года. При этом с 1 ноября от работы будут отстранять не имеющих ни одной вакцинации от коронавируса, а с 1 декабря 2021 года - законченного курса вакцинации.

С 7 сентября ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО более чем на 40%. По состоянию на 9 октября общее количество заразившихся в регионе - 76 869.