Свято-Тихоновская международная конференция пройдет в Тверской области 22 и 29 октября

ТАСС, 9 октября. Свято-Тихоновская православная международная научно-практическая конференция, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, откроется 22 октября в городе Ржеве Тверской области. Ее финальный этап пройдет 29 октября в городе Торопце, на родине первого после восстановления патриаршества в России главы Русской православной церкви (РПЦ) Тихона, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"9 октября отмечается День памяти святителя Тихона - епископа православной российской церкви, первого Патриарха Московского и всея Руси, уроженца торопецкого края. К этой дате приурочена традиционная Свято-Тихоновская православная международная научно-практическая конференция "Пастырь добрый", которая в этом году пройдет в Тверской области 22 и 29 октября. <...> Тема конференции этого года "Царь и человек: к 350-летию со дня рождения Петра I", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В Ржеве в рамках конференции пройдут круглые столы, посвященные реформам образования, культуры и науки в период правления императора Петра I, а также темам духовно-нравственного воспитания дошкольников, содержанию образовательных программ кадетских школ и классов, взаимодействию РПЦ и патриотических клубов. Пленарное заседание проведут 29 октября в Торопце, где также в течение дня на круглых столах обсудят темы "15-летие восстановления единства Русской православной церкви", "Тверские земли при Петре I", "История России: на перекрестках эпох и традиций. Петр Великий и его время" и другие.

Конференция состоится как в очном формате, так и в формате онлайн. Она организована в рамках стратегии духовно-нравственного воспитания Тверской области. "Это мероприятие давно стало одним из самых важных и ожидаемых событий в духовной и общественной жизни Тверской области. Русская православная церковь всегда играла большую роль в просвещении общества, формировании уважительного отношения к историческому, культурному, духовному и природному наследию России", - приводит пресс-служба слова губернатора Игорь Рудени.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения первого российского императора, "учитывая большое значение реформ Петра I для истории России". Запланировано более 100 различных мероприятий как в России, так и за ее пределами.

Жизненный путь патриарха Тихона

Патриарх Тихон (в миру - Василий Белавин) родился 31 января (19 по старому стилю) 1865 года в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской губернии (ныне Торопецкий район Тверской области) в семье священника. В 1891 году принял монашество и получил имя Тихон в честь святителя Тихона Задонского, в том же году был рукоположен в иеромонахи. После Февральской революции 1917 года он председательствовал на Поместном соборе в Москве в 1917-1918 годах и после восстановления соборным решением института патриаршества был избран Патриархом Московским и всея Руси. После нескольких заведенных против него уголовных дел 7 апреля 1925 года патриарх Тихон умер в Москве, в 1981 году он был канонизирован Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ), а в октябре 1989 года - РПЦ.