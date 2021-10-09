СМИ: в Литве 22 человека умерли после прививки от коронавируса с начала иммунизации

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Более двадцати летальных исходов после прививки от коронавируса зарегистрированы c начала текущего года в Литве. Об этом в субботу сообщила газета Vakaro zinios .

"За весь период иммунизации поступили 22 уведомления о смерти людей после вакцинации, однако ни в одном из случаев связь между введением препарата от инфекции и кончиной человека не может быть ни подтверждена, ни опровергнута", - приводятся в публикации слова представителя Государственной службы контроля над лекарственными препаратами Литвы Айсте Таутвидене.

"Каждый случай рассматривается индивидуально, в соответствии с разработанной методикой устанавливается корреляция между возможными побочными реакциями на процедуру вакцинации и причиной летального исхода", - сказала Таутвидене. Литва, по словам представителя ведомства, ставит в известность Европейское агентство по лекарственным средствам о каждом подобном случае смерти. "Эксперты агентства изучают поступающий материал для установления потенциальных рисков вакцинации", - добавила она.

С начала этого года в Литве сделано 3,054 млн прививок, после чего поступило 5 505 уведомлений о нежелательных побочных эффектах. Вакцинация началась в республике по возрастным группам (с наиболее пожилых людей) и по профессиональным категориям (с медиков и социальных работников) 27 декабря 2020 года. Обязательной она не является. 31 мая началась массовая вакцинация. Привиться могут все желающие, достигшие 16 лет.