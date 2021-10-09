Около 88% ковидных коек занято в Пермском крае

ПЕРМЬ, 9 октября. /ТАСС/. Около 88% из 6,4 тыс. ковидных коек занято в Пермском крае, для заразившихся коронавирусом в больницах края за последние три дня перепрофилировали 110 коек, рассказали ТАСС в региональном Минздраве.

"За последние три дня перепрофилировано 110 коек. Всего развернуто 6 399 коек", - рассказал собеседник агентства. Ранее в регионе было развернуто менее 6,3 тыс. коек. По данным министерства, доля свободного коечного фонда составляет 11,8%. Дома на карантине находятся более 22 тыс. человек, что на 3 тыс. человек больше, чем неделей ранее.

Всего в регионе порядка 791,3 тыс. человек привились одним компонентом вакцины от коронавируса, из них 644 тыс. - двумя компонентами. В крае свободно около 350 тыс. доз вакцин.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в крае обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских игровых комнат и центров. С 4 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий.

По данным регионального Минздрава, в крае выявлено свыше 106,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 92,7 тыс. человек выздоровели. На лечении в стационарах находятся 4,4 тыс. человек.