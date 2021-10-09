Свыше 33 тыс. туристов посетили тропический лесопарк в Санья за пять дней каникул

САНЬЯ /Китай/, 9 октября. /ТАСС/. Более 33 тыс. туристов посетили лесопарк "Тропический рай" в бухте Ялунвань города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) за первые пять дней национальных каникул по случаю Дня образования КНР. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

В материале отмечается, что тропический лесопарк был одним из наиболее популярных туристических направлений в минувшие каникулы. Наряду с ним большим спросом также пользовались расположенный недалеко от береговой линии остров Учжишань, парковая зона "Лухуэйтоу", городской океанариум и другие достопримечательности.

Как пишет газета, за время каникул город Санья привлек туристов не только с острова Хайнань, но и из других регионов Китая. Больше всего гостей прибыло из Пекина, Уханя, Чэнду, Чунцина, Шанхая, Шэньчжэня и других крупных китайских городов.

По данным управления по делам туризма и культуры города Санья, за первые три дня каникул курорт посетило в общей сложности 279,5 тыс. человек.

В этом году выходные дни в честь Дня образования КНР длились с 1 по 7 октября. Наряду с каникулами по случаю Нового года по лунному календарю первая неделя октября считается любимым временем китайцев для путешествий, в КНР его называют "золотой неделей". Как сообщило Министерство культуры и туризма Китая, в этом году за семь дней выходных жители КНР совершили 515 млн поездок внутри страны, доходы отрасли внутреннего туризма составили 389,061 млрд юаней (около $60,22 млрд).