Свыше 3,7 млн туристов посетили остров Хайнань в каникулы по случаю Дня образования КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 9 октября. /ТАСС/. Более 3,702 млн туристов посетили южную китайскую провинцию Хайнань за неделю каникул по случаю Дня образования КНР. Об этом сообщило провинциальное управление культуры и туризма.

Как следует из документа на официальном сайте ведомства, около 2,23 млн человек посетили ключевые туристические достопримечательности острова, свыше 633 тыс. - отдали предпочтение сельскому туризму.

По данным ведомства, доход туристической отрасли Хайнаня за семь дней достиг 5,882 млрд юаней (около $910,53 млн).

В прошлом году за первую неделю октября тропический остров принял более 4,53 млн туристов. В 2019 году в каникулы по случаю Дня образования КНР Хайнань посетило порядка 4 млн путешественников.

В этом году выходные дни в честь Дня образования КНР длились с 1 по 7 октября. Наряду с каникулами по случаю Нового года по лунному календарю первая неделя октября считается любимым временем китайцев для путешествий, в КНР его называют "золотой неделей". Как сообщило Министерство культуры и туризма Китая, в этом году за семь дней выходных жители КНР совершили 515 млн поездок внутри страны, доходы отрасли внутреннего туризма составили 389,061 млрд юаней (около $60,22 млрд).