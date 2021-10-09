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В Новосибирске муниципальная спасательная служба ликвидирует масляное пятно на Оби

Источник загрязнения пока не найден

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Муниципальная спасательная служба Новосибирска ликвидирует масляное пятно на Оби, которое было обнаружено возле Димитровского моста. Об этом сообщается в субботу на официальной группе "ВКонтакте" мэрии города.

"Муниципальная спасательная служба ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов. На месте работают 11 спасателей, двеединицы техники и катер. Источник загрязнения пока не найден, выясняются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что масляное пятно было обнаружено на Оби возле Димитровского моста в пятницу. "Специалисты взяли пробы воды и установили плавучие ограждения. Загрязнение локализовано, дальнейшей угрозы распространения нет", - сообщила пресс-служба.

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