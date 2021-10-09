Ночные заморозки ожидаются в ночь на 10 октября в регионах Центральной России

ТАСС, 9 октября. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 5-6 градусов в ночь на 10 октября в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Брянской, Калужской, Липецкой, Тульской областях. При этом днем воздух почти во всем округе прогреется до плюс 10-15 градусов, сообщается на сайтах региональных управлений МЧС и гидрометцентров.

Похолодание до минус 5-6 градусов в ночь на воскресенье прогнозируется в Брянской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. Днем в воскресенье в этих регионах воздух прогреется до плюс 10-15 градусов, осадков не ожидается. "10 октября на территории Брянской области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. <...> Температура воздуха ночью - минус 1-6 градусов, днем - плюс 10-15 градусов", - отмечено на сайте областного ГУ МЧС.

В Смоленской области, по данным синоптиков, в предстоящую ночь местами возможно до минус 7 градусов, в Курской - до минус 4 градусов, в Белгородской, Владимирской и Тверской - до минус 2-3 градусов. Около нуля - минус 1 градуса прогнозируется в Воронежской и Ивановской областях. До плюс 1-6 градусов ожидается в Костромской и Ярославском регионах. "Прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10м/с, температура воздуха ночью - плюс 1-6 градусов, днем - плюс 7-12 градусов", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Костромской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что влияние на погоду в ЦФО 10 октября окажет обширный антициклон, на фоне разницы ночной и дневной температуры воздуха в утренние часы в отдельных районах возможно образование тумана.