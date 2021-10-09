Город Хайкоу за "золотую неделю" выходных принял более 700 тыс. туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 9 октября. /ТАСС/. Административный центр южной провинции Хайнань город Хайкоу за "золотую неделю" выходных по случаю отмечавшегося 1 октября Дня образования КНР принял свыше 700 тыс. туристов. Такие данные публикует местная газета Hăinán Rìbào.

В 2021 году выходные дни в честь Дня образования КНР длились с 1 по 7 октября. Наряду с каникулами по случаю Нового года по лунному календарю первая неделя октября считается любимым временем китайцев для путешествий, в КНР его называют "золотой неделей". За указанный период, согласно официальным данным, доходы Хайкоу от туризма составили 977 млн юаней (около $151 млн). В 2020 году с 1 по 7 октября Хайкоу принял 956 тыс. туристов, а общий доход туристической сферы за время этих каникул составил 1,3 млрд юаней (около $201 млн).

К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

За годы 13-й пятилетки (с 2016 по 2020 год) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.