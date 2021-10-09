В Северной Осетии наградили победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вручил награды победителям и призерам XXXII летних Олимпийских игр и XVI Паралимпийских летних игр в Токио, а также их тренерам, сообщили в субботу в пресс-службе главы и правительства региона.

"За выдающиеся спортивные достижения на XXXII Олимпийских играх 2020 года в Токио медалью "Во Славу Осетии" награждены олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков, бронзовый призер Олимпийских игр по вольной борьбе Артур Найфонов, бронзовый призер Олимпийских игр по борьбе дзюдо Мадина Таймазова. Также руководитель республики вручил призерам Олимпиады правительственные телеграммы от имени вице-премьера правительства РФ, куратора СКФО Александра Новака", - говорится в сообщении.

Также за выдающиеся спортивные достижения на XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио медали "Во Славу Осетии" удостоены чемпион Паралимпийских игр Альберт Хинчагов и бронзовый призер Паралимпийских игр Чермен Кобесов.

Глава региона также вручил награды наставникам спортсменов - медали "Во славу Осетии" удостоены тренеры-преподаватели по спортивной борьбе Детско-юношеской спортивной школы Беслана Тотраз Арчегов и Эльбрус Дудаев, тренер по борьбе дзюдо Спортивной школы олимпийского резерва по борьбе дзюдо Павел Джиоев, а также тренеры по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Спортивной школы для людей с ограниченными возможностями "Стимул" Борис Короев и Владимир Короев.

Кроме того, благодарственным письмом главы республики отмечен главный тренер сборной РСО - Алания по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Валерий Гаглоев.

Вручая награды спортсменам и их наставникам, Меняйло отметил, что болельщики в республике очень переживали за своих земляков во время спортивных состязаний. "Северная Осетия имеет высокую репутацию спортивного региона, подарившего стране, целую плеяду титулованных спортсменов - чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, и вы их достойные приемники", - привели в пресс-службе слова Меняйло.