В Мурманской области перезахоронили останки 79 красноармейцев, погибших в годы войны

ТАСС, 9 октября. Останки 79 красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны, с воинскими почестями перезахоронили в субботу на воинском мемориале в Долине славы в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

"С отданием воинских почестей земле были преданы останки 79 красноармейцев, обнаруженные в ходе летнего поискового сезона. 66 безымянных защитников Родины похоронены в братской могиле, а 13 красноармейцев, чьи имена удалось восстановить, - отдельно", - говорится в сообщении пресс-службы.

В траурной церемонии перезахоронения останков советских воинов, защищавших Кольский Север в годы Великой Отечественной войны, приняли участие представители командования Северного флота и руководства Мурманской области, силовых структур и муниципальной власти, военнослужащие подводных сил и армейского корпуса Северного флота, поисковики, юнармейцы и родственники погибших защитников Заполярья.

В честь павших героев был выполнен троекратный залп, к захоронению возложены венки. После краткого митинга воины-североморцы прошли торжественным маршем, держа равнение на воинский мемориал, приветствуя строем погибших красноармейцев.

Церемония перезахоронения останков защитников Советского Заполярья, найденных в течение поискового периода, традиционно проводится в Мурманской области в октябре. Она является частью комплекса памятных мероприятий, посвященных годовщине Петсамо-Киркенесской наступательной операции, которую провели воины Карельского фронта и Северного флота с 7 по 31 октября 1944 года, разгромив гитлеровцев в Кольском Заполярье и Северной Норвегии.