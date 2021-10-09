Число детских суицидов в регионах России с 2015 по 2020 год сократилось в 1,6 раза

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Число суицидов среди детей в регионах России с 2015 по 2020 год сократилось в 1,6 раза, однако работу по профилактике следует продолжать. Об этом в субботу на Всероссийском форуме классных руководителей сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Те меры, которые проведены в последнее время в регионах, позволили существенно сократить распространенность детских суицидов - с 2015 по 2020 год примерно в 1,6 раза. Это хороший результат, но важна каждая жизнь, и в этом смысле мы конечно должны работать совершенно особенным образом", - сказал он на круглом столе "Школа: территория здоровья".

Салагай отметил, что школа занимает особое место, где учителя, как и родители дома, по манере поведения ребенка могут заметить суицидальные наклонности и предотвратить их. "Это не означает, что обязательно в школе они демонстрируются, это не обязательно означает, что если вдруг педагог не увидит, то он виноват. Нет, речь о том, что это особое время, проведенное вместе. И это, конечно, нам совместно дает возможность этим временем рационально воспользоваться", - пояснил представитель Минздрава.