В Северной Осетии открылся фестиваль семейного туризма

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль семейного туризма открылся в Северной Осетии при поддержке Русского географического общества (РГО). Об этом сообщили в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ).

"Вы расширяете горизонты, открываете страну по-новому. Позвольте этой осени удивить себя. Отделение Русского географического общества в Северной Осетии приглашает Вас посетить наш гостеприимный край. Если ты готов ощутить дух путешествий - присоединяйся! Откроем Россию заново. Всей семьей!", - сказал председатель регионального отделения РГО, ректор СОГУ Алан Огоев.

Первый день фестиваля прошел в этнокультурном музее "Родовые башни Цаллаговых" в горном селении Унал, расположенном на высоте почти километр над уровнем моря. Семье Цаллаговых строение принадлежало с незапамятных времен, а в XIX веке, во время Кавказской войны, было разрушено. Но они восстановили башню и все прилегающие постройки с тщательной исторической идентичностью. А сама реконструкция обернулась восстановлением традиций.

Гости фестиваля познакомились с древними традициями. Многие испытали себя в национальных видах спорта, попробовали приготовить осетинские пироги, исполнили танец "Симд".

В воскресенье мероприятия фестиваля пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени Коста Хетагурова во Владикавказе. Это старейший парк на юге России, история которого начинается в 1870 году. Парк считается одним из красивейших на Северном Кавказе, чему немало способствовало сочетание благоустройства, живописного садово-паркового ландшафта с тихими прудами на берегу быстрого Терека с видом на белоснежные горы.