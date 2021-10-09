Проекты малых городов и сел лидировали на премии событийного туризма на Урале и Поволжье

ПЕРМЬ, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 150 проектов из 19 регионов Урала и Поволжья принимали участие в финале регионального этапа X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который состоялся в субботу в Перми. Организаторы и эксперты конкурса в кулуарах отметили в разговорах с корреспондентом ТАСС большое количество успешных проектов из малых городов и сел.

"Для многих малых городов событийный туризм - это реальный инструмент, чтобы заявить о себе, как, например, Ялуторовск в Тюменской области. Они создают свои события и через них привлекают туристов. И это уже работает. Сейчас Ялуторовск является обязательным местом для посещения туристами, а это малый город, небольшая территория", - рассказал ТАСС основатель премии Геннадий Шаталов.

В Ялуторовске проживают чуть более 30 тысяч человек. На премии он был представлен четырьмя проектами, среди которых "Сибирский карнавал", "Масленичный разгуляй" и "Августовские спасы" являются гастрономическими мероприятиями с театрализованными интерактивными гуляньями.

Центр поддерживает окраины

Конкурс Russian Event Awards проходит в десятый раз. И эксперты, которые из года в год изучают проекты, называют несколько причин популярности предложений из малых городов. Одна из причин - поддержка от региональных центров.

"Постепенно приходит понимание, в частности, у отельеров, что человек, который приехал в крупный город и остановился в их отеле, может задержаться на пару дней, потому что посещает малые города", - рассказала соорганизатор премии, министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина.

При этом малые города используют событийный туризм как толчок к развитию инфраструктуры. А это влечет за собой строительство гостиниц, создание новых рабочих мест и дополнительные вливания в бюджет. В пример приводятся села, в которых проживают 1 тыс. человек, но на фестивали к ним приезжают за день до 20 тыс.

Лауреат премии правительства РФ в области туризма 2021 года Вера Истомина, выступающая на форуме в роли эксперта жюри, отметила запрос на "природу". "С условием всех ограничений люди чаще выбирают для отдыха маленькие города и эксклюзивные места, где могут побыть в уединении", - рассказала Истомина.

Фестиваль камня и показ Высокой моды

Как отмечают эксперты, регионы продвигают себя, создавая события в самых разных направлениях. Например, в Башкирии отмечались спортивный, сельский, природный виды туризма, а также туризм, направленный на раскрытие национального колорита и этнической составляющей региона. В результате отдельные фестивали могут состояться в самых непредсказуемых местах.

"В Свердловской области через события показывают себя небольшие города, такие как Каменск-Уральский или село Мурзинка. Здесь вообще проживают 180 человек, а на [Открытый фестиваль Камня "Самоцветная сторона"] приезжает до трех тысяч туристов", - привел пример Шаталов.

Фестиваль Камня проводится ежегодно в Каменск-Уральском с 2012 года в первую субботу августа. В рамках фестиваля проходит песенный конкурс, ярмарка народных промыслов. Сотрудники местного музея водят туристов на расположенные неподалеку копи по тропам, по которым ходили горщики с 1668 года.

Была отмечена и Пензенская область, которая активно привлекает предпринимателей. Например, Николай Пиксин вкладывает в родное село Даньшино собственные средства, отстраивает гостиничные дома и организует фестивали. "Сейчас в Даньшино проводятся два больших фестиваля, и в результате в небольшое село съезжаются люди со всех российских регионов", - подметил Шаталов.

Так, в небольшом мордовском селе проводится историко-культурный фестиваль "ДаншиноFest". На площадки съезжаются коллективы из Мордовии, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей, чтобы раскрыть особенности мордовского фольклора. Кроме этого, в этническом селе проводится Всероссийский показ Высокой мордовской моды "ДаншиноFashion", на котором традиции и обычаи мордовского народа показаны с новых ракурсов.

О премии

Финал регионального этапа X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Уральского и Приволжского федеральных округов проходит в Перми с 7 по 9 сентября. Для участия в данном этапе премии было заявлено 273 проекта из 19 регионов Урала и Приволжья. Лучшие проекты по итогам регионального этапа примут участие в Общенациональном финале Russian Event Awards 2021, который состоится 15-17 ноября в Ульяновске.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году, по инициативе Геннадия Шаталова как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. В 2020 году на соискание Национальной премии в области событийного туризма было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три проекта, реализованные в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).