Российские дипломаты держат на контроле ситуацию с туристами из РФ в Анталье

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты контролируют ситуацию с туристами из числа соотечественников, которые находятся в аэропорту Антальи в ожидании вылета в Египет. Об этом сообщили в субботу ТАСС в генеральном консульстве РФ в турецком курортном городе.

"9 октября в связи с техническими неполадками в аэропорту Антальи задержаны вылеты двух авиарейсов с российскими гражданами на борту. Сотрудники генконсульства уточнили ситуацию в администрации аэропорта, установили контакт с представителями туроператора и авиаперевозчика. Пассажирам рейса FH5631 (169 человек), следовавшего маршрутом Москва - Анталья - Шарм-эш-Шейх, предоставлено временное размещение в гостинице, они обеспечены водой и питанием. Время вылета будет определено по замене воздушного борта. Более 200 российских граждан, прибывших в Анталью бортом FH7850 для пересадки на стыковочный рейс в [египетскую] Хургаду, находятся в транзитной зоне аэропорта. Они обеспечены водой и питанием. По информации авиаперевозчика, вылет намечен ориентировочно на 23:00 по местному времени [совпадает с московским]", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дипломаты "держат этот вопрос на контроле и следят за развитием ситуации".