Промышленные туры по "зеленой угледобыче" запуcтили на предприятиях "СУЭК-Кузбасс"

КЕМЕРОВО, 10 октября. /ТАСС/. Компания "СУЭК-Кузбасс" в Кемеровской области при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) разработала и запустила первые в регионе промышленные туристические маршруты, которые должны показать, что добычу угля можно вести не во вред экологии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Разработаны четыре маршрута с учетом возраста туристов, их подготовки. Туры представляют собой ознакомительные экологические поездки на угледобывающие предприятия с целью показать на практике, как действуют очистные сооружения шахтных вод, какое оборудование применяется для обеспечения производственной и экологической безопасности. Первые заявки на такие экскурсии уже поступают", - рассказали в пресс-службе. Участниками туров могут стать школьники, студенты, а также гости промышленного региона, которым интересна работа угольных предприятий.

На экскурсии можно увидеть, как шахтные воды проходят многоступенчатый путь очистки, чтобы вернуться в природный водоем. Также туристов познакомят с работой комплекса для дегазации и утилизации метана на шахте, где метан безопасно извлекают из угольных пластов, преобразовывая в тепло- и электроэнергию.

В программы промышленных маршрутов включено посещение уникального музея шахтерской славы Кольчугинского рудника, где созданы инсталляции подземных шахтных выработок. В настоящий забой туристам спускаться запрещено из-за строгих требований безопасности.

В Кузбассе добывают больше половины российского угля и работают около 120 угольных предприятий - шахты, разрезы и обогатительные фабрики. Чтобы диверсифицировать региональную экономику, власти приняли решение о развитии несырьевых направлений, в том числе туризма.