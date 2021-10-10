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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии превысило 56 тыс.

За прошедшие сутки в регионе выявили 310 новых случаев заболевания COVID-19

ТАСС, 10 октября. Рост ежесуточного числа заболевших COVID-19 отмечается на протяжении двух недель в Удмуртии, за последние сутки заразились коронавирусом 310 человек. Общее число инфицированных превысило 56 тыс., сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

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"[За сутки] 310 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего на 10 октября в Удмуртии зарегистрировано 56 290 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 45,1 тыс. человек, из них 240 человека за последние сутки. Также 8 тыс. пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 1,7 тыс. - в состоянии средней степени тяжести. Число пациентов в тяжелом состоянии за сутки увеличилось на 15% - до 620. Умерли 2,2 тыс. человек, из них 34 - за прошедшие сутки.

После введения в регионе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан отмечается увеличение числа желающих сделать прививку. Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 410,1 тыс. человек, двумя - 330,7 тыс. человек. Еще 50,1 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По подсчетам регионального правительства, привиты 44% от числа лиц, подлежащих вакцинации.

В регионе действует масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий будет возможно только при наличии у всех посетителей справки о вакцинации. С 11 октября в республике отменяются все массовые мероприятия.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19
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