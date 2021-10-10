Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замруководителя Россотрудничества Юрия Метелева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

"Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.

Указом президента РФ в 2018 году Юрий Метелев был назначен заместителем руководителя Россотрудничества. Он награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, рядом других государственных и ведомственных наград.