{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения

Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества

Он был назначен заместителем руководителя Россотрудничества в 2018 году
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замруководителя Россотрудничества Юрия Метелева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

"Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.

Указом президента РФ в 2018 году Юрий Метелев был назначен заместителем руководителя Россотрудничества. Он награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, рядом других государственных и ведомственных наград.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
Работа "ВКонтакте" восстановлена
Пользователи ранее сообщали о сбое в работе соцсети
Читать полностью