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Пандемия COVID-19

В Китае сделали свыше 2,22 млрд прививок от коронавируса

Китайский эпидемиолог Шао Имин ранее заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85% жителей страны

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Медики Китая в ходе кампании массовой вакцинации населения сделали свыше 2,22 млрд прививок от коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства, по данным на 9 октября, по всей стране сделали 2 220 128 000 прививок от коронавируса.

В июне китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85% жителей. Население Китая составляет 1,41 млрд. 29 сентября власти Китая сообщили о том, что полностью завершили процесс вакцинации 1,047 млрд человек.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. К настоящему моменту четыре вакцины китайского производства получили одобрение для выхода на внутренний рынок, еще три препарата получили разрешение на экстренное использование.

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