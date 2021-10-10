На Урале стартовали Свято-Елисаветинские чтения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. III Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения стартовали в Музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл" в Екатеринбурге. Они соберут за два дня экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Алапаевска, часть из них выступит онлайн из-за ситуации с пандемией, передает корреспондент ТАСС.

Чтения проходят в Екатеринбурге и Алапаевске к 150-летию Уральского общества любителей естествознания и Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера и в рамках дней памяти святых преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары в Екатеринбурге и Алапаевске по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

"Мы полностью следуем той концепции, которую отразил наш президент [РФ Владимир Путин] совсем недавно: приемственность исторической памяти, сохранение исторической памяти - это вопрос национальной безопасности. Вы представляете, как подвинулось наше историческое сознание: еще каких-нибудь 20 лет назад мы помнили только даты нашего советского прошлого, а теперь мы воздаем должное и советского нашего периода истории, и имперского периода истории", - отметила на открытии чтений председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова, подчеркнув важность проходящих на Урале чтений.

В этом году Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения пройдут на двух площадках музея имени О. Е. Клера - 11 октября они продолжатся в Музее памяти представителей Императорского Дома Романовых "Напольная школа в городе Алапаевске".

На чтениях обсудят "роль Великих Князей "Михайловичей" в искусстве и культуре второй половины XIX века", "военный подвиг Алапаевских и Петроградских мучеников - Великого князя Павла Александровича, Дмитрия Константиновича и Князя Императорской крови Иоанна Константиновича", обсудят сохранение объектов, "связанных с жизнью семьи Великого князя Константина Константиновича" в имении Осташево в Подмосковье и многое другое. Из-за пандемии часть докладов прозвучит в режиме онлайн.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина подчеркнула роль чтений и исследовательских работ в рамках их мероприятий в сохранении и передаче памяти об исторических событиях. "Уже, конечно, многое сделано: можно вспомнить музей, который в Алапаевске открывали, брендированный железнодорожный состав, который по этому маршруту отправляли, выставки, спектакли и многое другое. Это, действительно, только начало большого серьезного пути, связанного с просвещением [по истории царской семьи]", - добавил заместитель губернатора региона Павел Креков.

О программе

В рамках мероприятий чтений также запланирована передача иконы с частицей мощей святой преподобной Евфросинии Московской и образа святой благоверной Анны Кашинской. Княгиня Елизавета Федоровна особо почитала этих святых и в 1907 году принимала участие в торжествах 500-летия со дня смерти преподобной Евфросинии Московской, а в 1909 году - в прославлении святой преподобной Анны Кашинской. Кроме того, в рамках дней памяти святых преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары в Алапаевске 11 октября состоится торжественная закладка первого камня в основание нового храма во имя святого благоверного Князя Александра Невского в историческом месте, где храм располагался более 100 лет назад.

Также 11 октября в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история. Свердловская область" будет открыта передвижная выставка "Русские миссионеры" об истории русского миссионерства.

Свердловский областной краеведческий музей был учрежден по инициативе уроженца Швейцарии Онисима Клера в начале 1871 года в составе Уральского общества любителей естествознания в Екатеринбурге. В 2021 году музей отмечает 150-летний юбилей.