Работа "ВКонтакте" восстановлена

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" устранила неполадки в работе сервиса, которые возникли у российских пользователей в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Все исправили", - говорится в сообщении.

Ранее портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщал о жалобах на работу соцсети.

По состоянию на 11:44 мск было зафиксировано 513 отчетов о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (45%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети, 35% - на сбои в работе приложения, 20% - на проблемы с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.