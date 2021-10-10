В КЧР за четыре года благоустроили более 120 общественных территорий

ЧЕРКЕССК, 10 октября. /ТАСС/. Свыше 120 общественных и 340 дворовых территорий благоустроены в Карачаево-Черкесии (КЧР) за последние четыре года по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС рассказали в министерстве строительства и ЖКХ региона.

"В Карачаево-Черкесии благоустроили более 400 объектов. Так, за четыре года в республике "похорошели" и стали более комфортными для жизни и отдыха 123 парка и сквера и 341 дворовая территория", - говорится в сообщении.

Работы по благоустройству охватили каждый городской округ и муниципальный район Карачаево-Черкесии. "И самая важная особенность проекта "Городская среда" - с момента создания дизайн-макета до приемки готовой работы самое активное участие в нем принимали в качестве общественного контроля сами жители", - добавили в пресс-службе.

Власти региона, как ранее сообщил глава КЧР Рашид Темрезов, намерены ежегодно обустраивать по 50 дворовых и 10 общественных территорий в ближайшие пять лет.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.