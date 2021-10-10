Приложение для изучения осетинского языка представили на научной выставке во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Участники выставки научных достижений "Наука - обществу" в рамках Владикавказской региональной площадки Всероссийского фестиваля науки продемонстрировали работу разработанных приложений, роботов, устройства для безопасной разрядки аккумуляторов и других научных разработок. Об этом рассказала ТАСС ученый секретарь Владикавказского научного центра РАН, зампред оргкомитета региональной площадки фестиваля Вера Абатурова.

"Четырнадцать организаций представили свои экспонаты и стенды на выставке научных достижений "Наука - обществу" во Владикавказе. Она прошла в Горском аграрном госуниверситете в рамках Всероссийского фестиваля науки "Nauka 0+" ("Наука для всех"). На выставке представили устройство для безопасной разрядки аккумуляторов перед утилизацией, мобильное приложение с карточками для запоминания слов на осетинском языке, мобильное приложение для создания собственных комиксов, робота-дворника для уборки детских площадок и придомовых территорий и другие научные разработки", - рассказала собеседница агентства.

Так, центр цифрового образования "IT-куб" представил ряд проектов, в частности мобильное приложение с дополненной реальностью к учебнику по истории Осетии, с помощью которого через камеру смартфона или планшета по специальным маркерам на страницах учебника можно получить доступ к дополнительному цифровому контенту. В приложении для запоминания слов осетинского языка перемещении камеры над карточками с помощью технологии дополненной реальности на экране смартфона появляются анимированные 3D-модели, а анимация сопровождается озвучиванием слова на осетинском языке.

Кроме того, на выставке показали работу сайта "Достопримечательности Северной Осетии", разработанного с использованием языка Python, а также робота-санитайзера, позволяющий бесконтактно дезинфицировать руки. Еще одной из разработок учащихся центра цифрового образования "IT-куб" стало мобильное приложение для создания собственных комиксов.

Детский технопарк "Кванториум-15" представил на выставке авторский проект наставника Заурбека Созаева - устройство для безопасной разрядки аккумуляторов перед утилизацией, энергия из которых частично переносится в bank. Кроме того, на стенде технопарка показали возможности аддитивных технологий на примере одного из 3d-принтеров, которыми оснащен парк. Детям провели мастер-классы по обработке данных с помощью 3D-моделирования, применению беспилотных технологий и демонстрацию отечественных беспилотных летательных аппаратов. Школьники попробовали сами собрать беспилотники, изучили их строение и основы пилотирования квадрокоптера.

Республиканский дворец детского творчества представил лабораторный источник питания, робот-дворник для уборки детских площадок и придомовых территорий, а также роботизированную подставку для книг. А сотрудники Северо-Осетинского государственного университета продемонстрировали высокотехнологичную приставку для диагностики растрового электронного микроскопа, разработанную в сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований на Юге России. Владикавказский научный центр РАН был представлен четырьмя институтами - филиалами. Научный центр среди прочего представил карту сейсмического районирования городов Северной Осетии, старинные музыкальные инструменты и обнаруженные археологами элементы национальной одежды и оружие.