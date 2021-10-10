Во Владикавказе туристический фестиваль завершился разминкой с призером Олимпиады

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль семейного туризма завершился во Владикавказе выставками, интерактивными площадками, полевой армейской кухней и разминкой с призером Олимпиады. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ).

"Это праздник для всех, кто разделяет семейные ценности, ведет активный образ жизни и любит путешествия. Фестиваль стал ярким событием и вызвал большой интерес у жителей и гостей Владикавказа. Русское географическое общество позволяет каждому почувствовать единение с природой, культурой и историей нашей большой страны", - сказал ТАСС председатель регионального отделения РГО, ректор СОГУ Алан Огоев.

Первый день фестиваля прошел в этнокультурном музее "Родовые башни Цаллаговых" в горном селении Унал, расположенном на высоте почти километр над уровнем моря. Во второй день мероприятия фестиваля проходили в Центральном парке культуры и отдыха имени Коста Хетагурова во Владикавказе. Это старейший парк на юге России, история которого начинается в 1870 году. Парк считается одним из красивейших на Северном Кавказе.

Целый день для гостей фестиваля работали выставочные пространства, интерактивные площадки, ориентированные на семейный отдых. Дети и их родители стали участниками мастер-классов народного творчества. Кванториум подготовил открытые уроки по ИТ и робототехнике. Популярностью пользовались экспозиции 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Каждый мог попробовать блюда полевой кухни. Особую атмосферу создал концерт военного оркестра, студентов факультета искусств СОГУ и национального эстрадного оркестра им. Кима Суанова.

Самым массовым мероприятием стала разминка с бронзовым призером Олимпиады в Токио - дзюдоисткой Мадиной Таймазовой. Гостям фестиваля провели мастер-класс по рукопашному бою и джиу-джитсу. Спортивную тему продолжили "Веселые старты" Российского движения школьников.

Фестиваль проходил 9-10 октября при поддержке Русского географического общества.