В Минюсте Грузии опровергли информацию об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

ТБИЛИСИ, 10 октября. /ТАСС/. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является удовлетворительным. Жизненные показатели у него в норме, говорится в распространенном в воскресенье заявлении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

"К этому времени состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное. Специальная пенитенциарная служба разъясняет, что информация, распространенная в СМИ в связи с ухудшением здоровья Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление - 120/90, пульс - 90, глюкоза - 101", - сказано в заявлении, опубликованном на странице учреждения в Facebook.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе в беседе с грузинским телеканалом "Мтавари архи" сообщил, что состояние здоровья экс-президента ухудшилось и ему требуется госпитализация.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых вынесены вердикты. Суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, имеет украинское гражданство.