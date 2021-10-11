В Иванове открыли первый в РФ телемедицинский центр

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Первый в России телемедицинский центр заработал в Иванове. Клиника открылась по инициативе областного департамента здравоохранения при поддержке компании VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ) на основе цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе VEB Ventures.

"Ивановская область станет первым регионом, где врачи-терапевты смогут проводить первичный прием пациентов не только очно, но и дистанционно. По инициативе регионального департамента здравоохранения при поддержке VEB Ventures на основе сервиса "Доктор рядом" в Иванове открылся первый в стране телемедицинский центр, куда любой житель региона сможет обратиться за первичной консультацией, направлениями на анализы и на прием узкопрофильных специалистов. Это серьезный шаг в сторону расширения возможностей телемедицины в стране, что особенно важно в условиях пандемии, когда риск заразиться COVID-19 особенно высок", - говорится в сообщении.

Консультации будут проводиться бесплатно в рамках ОМС независимо от прикрепления к поликлинике, получить их можно будет через мобильное приложение. За помощью к терапевтам пациенты смогут обращаться круглосуточно. При этом до конца года у терапевтов появится возможность дистанционно выдавать направления на анализы и открывать запись к узкопрофильным специалистам.

В настоящее время в регионе сохраняется дефицит врачей-терапевтов, так как многие из них заняты помощью больным с COVID-19. "Наделение терапевтов возможностью удаленно проводить первичный медицинский прием решит сразу несколько проблем: сократит дефицит врачей-терапевтов, поможет разгрузить терапевтов поликлиник, на которых сейчас приходится дополнительная нагрузка, и позволит предоставлять помощь тем, кто не может посещать поликлиники очно, в том числе из опасений заразиться COVID-19, или вынужден оставаться дома из-за карантина", - рассказал генеральный директор сервиса "Доктор рядом" Денис Швецов, которого процитировали в пресс-службе VEB Ventures.

В свою очередь гендиректор VEB Ventures Олег Теплов отметил, что интеграция телемедицины в цифровой ландшафт целой области - это качественный скачок уровня жизни в регионе для каждого жителя, имеющего доступ к интернету. "Уровень проникновения телемедицины в России, по данным ВОЗ, составляет около 15%, по итогам 2021 года объем рынка телемедицинских услуг обещает, по оценкам экспертов, превысить 5 млрд рублей. Эта цифра оставляет большое пространство для роста этого сегмента рынка и внедрения актуальных решений", - приводит его слова пресс-служба.

В марте 2020 года телемедицинский центр "Доктор рядом" совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ запустил федеральный социальный проект, в рамках которого россиянам бесплатно предоставлялись дистанционные консультации терапевтов и врачей узких специальностей. Всего в рамках проекта было проведено более 100 тысяч медицинских консультаций, наибольшей популярностью, по данным центра, пользовались консультации гинеколога, невролога, гастроэнтеролога, дерматолога и лора.