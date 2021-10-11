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Пандемия COVID-19

В Крыму за сутки выявили 526 случаев заражения коронавирусом

Это стало максимальным показателем с начала пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в Крыму вновь обновил максимум с начала пандемии, за прошедшие сутки в республике зафиксировали 526 случаев заражения. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

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Днем ранее в Минздраве Крыма сообщали о 519 заразившихся за сутки, что также было максимальным ежесуточным показателем.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 10 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 526 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 84 286 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки были протестированы 4 419 человек, выздоровели - 26.

Всего с начала пандемии выздоровели более 71 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. больных.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
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