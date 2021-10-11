В Нижегородской области до 8,5 тыс. увеличат число коек для пациентов с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области увеличат коечный фонд для ковидных больных до 8,5 тыс. штук, сообщил в понедельник на брифинге замгубернатора, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"До конца дня развернем 8 500 коек", - сказал он, добавив, что это половина всего коечного фонда области. "Мы надеемся, что нам этого фонда хватит", - отметил Мелик-Гусейнов. По его словам, "подавляющее большинство заболевших - это непривитые люди, которые не придерживались правил безопасности".

В начале прошлой недели сообщалось, что в Нижегородской области развернуто более 7,3 тыс. коек. Фонд был свободен на 17%.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 176,4 тыс. случаев заражений, 160,2 тыс. человек выздоровели, 6,9 тыс. умерли. В области введен масочно-перчаточный режим, запрет работы общепита ночью, введен удаленный режим работы, обязательная вакцинация.