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Пандемия COVID-19

В Нижегородской области до 8,5 тыс. увеличат число коек для пациентов с коронавирусом

Как отметил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, это составит 50% от общего числа коек в медучреждениях области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области увеличат коечный фонд для ковидных больных до 8,5 тыс. штук, сообщил в понедельник на брифинге замгубернатора, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

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"До конца дня развернем 8 500 коек", - сказал он, добавив, что это половина всего коечного фонда области. "Мы надеемся, что нам этого фонда хватит", - отметил Мелик-Гусейнов. По его словам, "подавляющее большинство заболевших - это непривитые люди, которые не придерживались правил безопасности".

В начале прошлой недели сообщалось, что в Нижегородской области развернуто более 7,3 тыс. коек. Фонд был свободен на 17%.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 176,4 тыс. случаев заражений, 160,2 тыс. человек выздоровели, 6,9 тыс. умерли. В области введен масочно-перчаточный режим, запрет работы общепита ночью, введен удаленный режим работы, обязательная вакцинация.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19
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