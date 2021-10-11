Около 68 тыс. заявок подали жители Подмосковья на социальную газификацию

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Порядка 68 тыс. заявок подали жители Московской области на обеспечение газом по президентской программе "Социальная газификация". Об этом сообщил в понедельник на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы получили уже порядка 68 тыс. заявок [по программе "Социальная газификация"], это очень много. И по президентской программе подводим газ ко всем населенным пунктам, по сути, бесплатно, а уже в сам дом - за очень небольшие деньги", - сказал Воробьев.

Как ранее сообщила пресс-служба АО "Мособлгаз", более 250 км газопроводов построили в Подмосковье по президентскому проекту "Социальная газификация". Таким образом, план по этой программе выполнен на треть.

Всего до конца 2022 года по программе "Социальная газификация" газом обеспечат около 300 тыс. жителей населенных пунктов Московской области.