СМИ: в Чили намерены отменить обязательный карантин для привитых туристов

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 октября. /ТАСС/. Власти Чили намерены отменить с 1 ноября обязательный пятидневный карантин для вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом в воскресенье сообщил американский журнал Travel + Leisure на своем сайте .

"С 1 ноября пятидневная изоляция больше не будет обязательной, полностью привитые путешественники, которые подтвердят свой статус до путешествия и пройдут в Чили тестирование на коронавирус с отрицательным результатом, смогут перемещаться по всей стране без карантина [после прибытия]", - приводится заявление чилийских властей, которое оказалось в распоряжении журнала. При этом отмечается, что тест на COVID-19 необходимо пройти в течение трех суток с момента прибытия.

Кроме того, туристам нужно будет заполнить медицинскую анкету, приобрести страховку, покрытие которой составляет $30 тыс., и оставаться на связи с властями в течение двух недель.

Как указывается в заявлении, 1 октября страна открыла свои границы для привитых туристов при условии соблюдения пятидневного карантина, однако позднее власти решили обновить правила въезда из-за снижения уровня распространения коронавируса в государстве.

21 июля Институт общественного здоровья Чили выдал разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V".