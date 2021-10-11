Мосгорсуд приостановил рассмотрение иска Юрия Лозы к Первому каналу

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник приостановил производство по иску певца Юрия Лозы из-за трансляции песни "Плот" на музыкальном шоу "Голос" на Первом канале, назначив дополнительную судебную экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе суда.

"Московский городской суд приостановил производство по иску Лозы к Первому каналу, назначена судебная экспертиза", - сказал собеседник агентства.

В иске Лоза защищает исключительные права на музыкальное произведение "Плот", прозвучавшее в программе "Голос", запись которого в дальнейшем была размещена в сети Интернет. Изначально Лоза требовал в виде компенсации 5 млн рублей, позднее сумма требований была уменьшена до 4 млн.

В исковых требованиях Лоза просит запретить Первому каналу создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и использование музыкального произведения "Плот" в телепередаче "Голос". По сообщению суда, истец указывает, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. Лоза также услышал непристойную иронию в словах ведущих "Голоса", а также распространение несоответствующих фактов из его биографии, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию, отмечается в иске.