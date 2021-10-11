Онлайн-тестирование на знание ПДД началось в Подмосковье

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Тотальный онлайн-зачет на знание правил дорожного движения "Я знаю ПДД - Общеобластной зачет-2021" пройдет в Московской области с 11 октября по 11 ноября. Для жителей региона, желающих проверить свои знания ПДД, подготовили 20 тематических вопросов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Подмосковье запустили тотальный онлайн-зачет на знание правил дорожного движения. "Я знаю ПДД - Общеобластной зачет-2021" пройдет с 11 октября по 11 ноября. Любой житель Московского региона сможет принять в нем участие и проверить, насколько хорошо он помнит правила безопасного поведения на дорогах. Акция проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" при поддержке Правительства Московской области, ГИБДД региона, Союза безопасности дорожного движения. Технологический партнер акции - "МВС Груп", оператор подмосковной системы фотовидеофиксации", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для участия в зачете необходимо зарегистрироваться на сайте https://zachetpdd50.ru/. Тест состоит из 20 вопросов на знание правил дорожного движения. В опрос включены темы дорожной разметки, парковки, проезда через перекрестки и другое.

"Подмосковье - первый регион, который проводит онлайн-зачет на ПДД. Совместно с коллегами из Госавтоинспекции мы проводим много мероприятий для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и повышения безопасности на дорогах. Однако поведение водителей и пешеходов на дороге, их внимательность к дорожной ситуации и знание правил ПДД остаются важным фактором безаварийного передвижения. Уверен, что зачет позволит многим повторить правила и привлечь внимание к важности соблюдения ПДД", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.