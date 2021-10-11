Константин Райкин прочитает текст на первом педагогическом диктанте в России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин прочитает текст на первом Всероссийском педагогическом диктанте, который пройдет 16 октября. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда новых форм развития образования.

Первый Всероссийский педагогический диктант пройдет 16 октября офлайн и онлайн на базе методического центра "Россия - Моя история".

"Первым "диктатором" акции выступит художественный руководитель московского театра "Сатирикон", профессор, народный артист РФ, лауреат двух Государственных премий РФ Константин Аркадьевич Райкин. В своем обращении к участникам он отметил, что сам преподает 50 лет и считает профессию педагога важнейшей", - сказал собеседник агентства.

Подать заявку на участие в диктанте можно на сайте www.myhistory.center до 15 октября включительно. На сегодняшний день зарегистрировалось более 1 тыс. педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тюмени, Екатеринбурга, Сургута, Новосибирска, Казани, Якутска и других городов.

"Прежде всего, педагоги, учителя формируют того человека, который должен быть хозяином планеты, страны, жизни. Знаете, это профессия бесконечно важная, и важно, чтобы сами учителя были людьми задумывающимися, творческими. Мне кажется, здесь ключевое слово - это любовь, потому что нужно очень любить тех, кому ты преподаешь, и во многом, конечно же, учиться у них. Потому что настоящий учитель - это ученик. Он обязательно является и учеником, он учится у своих учеников. И в этом какой-то прекрасный, божественный парадокс этой профессии" - сказал Райкин, слова которого привели в пресс-службе.

Флагманской площадкой диктанта станет исторический парк "Россия-Моя история" в Санкт-Петербурге. Работы участников будут оценивать ведущие эксперты-преподаватели более чем из 30 педагогических российских вузов.