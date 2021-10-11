Маршрут "Ласточки" из Ингушетии продлили до Кисловодска

МАГАС, 11 октября. /ТАСС/. Скоростной поезд "Ласточка", который в сентябре начал курсировать по маршруту Назрань - Минеральные Воды, продлил путь следования до Кисловодска, рассказали ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Ласточка" теперь ездит до Кисловодска, очень многие жители региона просили продлить маршрут до курортного города, поскольку много студентов, которым приходится ездить, людей, предпочитающих лечение в Кисловодске, а также проживающих там. "Ласточка" многим облегчила дорогу, поскольку теперь до Кисловодска можно доехать на 2,5 часа быстрее и без пересадок", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что продление маршрута до Кисловодска будет влиять положительно и на турпоток, как в Ингушетии, так и в Кавминводах.

По информации пресс-службы СКЖД, из Назрани "Ласточка" отправляется в 06:12 и прибывает в Кисловодск в 10:40. Из Кисловодска она отправляется в 15:49, прибывая в Назрань в 20:08. На маршруте курсируют пятивагонные "Ласточки" с розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением.