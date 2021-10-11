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Турмаршрут по всем вершинам Кавказских Минеральных Вод разработают на Ставрополье

На территории курортного региона Кавказских Минеральных Вод находятся 17 недообразовавшихся вулканов

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены разработать и запустить в 2022 году туристический маршрут по всем 17 вершинам Кавказских Минеральных Вод. Проект поможет развитию экологического туризма в регионе, сообщил журналистам в понедельник министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"Наш регион располагает к развитию эко- и сельского туризма. У нас очень разные территории - есть и горный ландшафт, и степной ландшафт. Мы прорабатываем на следующий год запуск и создание экотропы "17 вершин Кавказских Минеральных Вод", - сказал он.

На территории курортного региона Кавказских Минеральных Вод находятся 17 гор-лакколитов, которые являются недообразовавшимися вулканами. Самые высокие - Бештау в Пятигорске высотой около 1,4 тыс. м и Джуца недалеко от Пятигорска высотой около 1,2 тыс. м.

"В последнее время мы видим обновление аудитории - к нам приезжают более молодые туристы из дальних регионов России, чтобы пройти по определенным маршрутам - их более 30 сейчас на территории Ставропольского края. В формате экологического туризма мы шагаем в ногу со временем и продолжаем развитие этого направления", - отметил Реут.

Теги
Северный КавказСтавропольский край
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