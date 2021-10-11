Проект благоустройства территории детской больницы имени Сперанского реализовали в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел благоустроенную территорию детской городской клинической больницы №9 им. Сперанского.

"Современная московская больница - это квалифицированные врачи и медицинские сестры, новейшие технологии лечения, комфорт для пациентов. И не в последнюю очередь это исцеляющая среда. Ухоженный больничный двор и красивый парк тоже вносят немалый вклад в процесс выздоровления. А малышам - пациентам детских больниц очень важно иметь возможность поиграть и покачаться на качелях. Чтобы дать им эту возможность, мы реализовали проект благоустройства территории Детской больницы имени Сперанского", - сказал Собянин.

Он выразил надежду, что дети будут теперь чувствовать себя лучше и быстрее поправляться. На обновленной территории могут гулять не только дети и их родители, но и просто местные жители.

Как напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, больница имени Сперанского является одним из старейших медучреждений города, история которого началась во второй половине XIX века. Сегодня это специализированный многопрофильный стационар на 820 коек с амбулаторными и клинико-диагностическими отделениями и вертолетной площадкой для доставки экстренных пациентов. С начала 2021 года стационарное лечение в больнице прошли свыше 32 тыс. детей. Проведено 9,2 тыс. операций, в том числе 296 высокотехнологичных.

"Рядом на территории больницы реконструируется поликлиника. Надеюсь, что в феврале она будет закончена, и коллеги как можно быстрее ее заселят. Нужно раньше и быстрее эти работы закончить, но не в ущерб качеству", - добавил Собянин.

Четырехэтажное здание медицинского учреждения в Пресненском районе площадью 3,2 тыс. кв. м было построено в 1958 году. В нем размещается филиал №1 городской поликлиники №220, медицинскую помощь в котором получают 19,2 тыс. москвичей. Мощность учреждения будет сохранена и составит 730 посещений в смену. В здании поликлиники в Шмитовском проезде будут работать 50 человек, в том числе 20 врачей.

Реконструкция поликлиник

Реконструкция поликлиники № 220 проводится в рамках программы внедрения "Нового московского стандарта поликлиник". Всего планируется привести в порядок порядка 200 зданий - порядка 50% амбулаторного фонда города Москвы.

В 2020-2021 годы Комплекс городского хозяйства города Москвы завершил реконструкцию 30 зданий поликлиник общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. Ведутся работы по реконструкции 46 зданий городских поликлиник общей площадью свыше 200 тыс. кв.м, которые планируется завершить в конце 2021 года - 2022 году.