Кабмин поддержал законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний проект закона о штрафах до 1,5 тыс. рублей для граждан за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Проект отзыва кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний" - отмечается в документе.

Речь идет о законопроекте под авторством Московской областной думы, поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так, штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных для граждан предлагается установить в размере от 500 до 1500 рублей. В случае повторного нарушения гражданам грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

Как отмечали ранее в Мособлдуме, законодательство устанавливает правила содержания животных, но при этом в КоАП не прописана ответственность за их нарушение. В частности, согласно закону об ответственном обращении с животными, к правилам относятся обеспечение надлежащего ухода и своевременного оказания ветеринарной помощи животным, предотвращение нежелательного потомства, передача животного новому владельцу или в приют в случае отказа от права собственности и другие. Владельцы животных обязаны соблюдать общие требования к содержанию и выгулу животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме.

Как отмечается в проекте отзыва кабмина, инициативу необходимо доработать, так как "субъектами проектируемых административных правонарушений наряду с гражданами могут выступать индивидуальные предприниматели". В частности, напоминают в кабмине, постановлением правительства определен перечень случаев, при которых допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности.

"Кроме того законопроектом предлагается наделить федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие контроль (надзор) в области обращения с животными, полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел о вводимых административных правонарушениях <...> При этом в соответствии с частями 1 и 3 статьи 19 федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" соблюдение обязательных требований при содержании домашних животных является предметом только регионального государственного контроля", - отмечается в документе.