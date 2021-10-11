Последняя в этом году церемония развода караулов пройдет в Кремле 16 октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) в субботу, 16 октября, завершит очередной сезон проведения торжественных церемоний развода пеших и конных караулов в Кремле.

"16 октября 2021 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля состоится заключительная в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России", - говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО.

Сезон развода караулов в Кремле открылся в этом году 29 мая. В июле проведение торжественных церемоний приостанавливалось из-за эпидемиологической обстановки.

Посмотреть церемонию каждую субботу в теплое время года может любой желающий, купивший билет на посещение Кремля. В программе церемонии - динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов. Кавалерийский почетный эскорт также выполняет различные сложные и красивые виды конного построения. Выступления военнослужащих проходят под аккомпанемент Президентского оркестра.

Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка утверждена осенью 2004 года. В прошлом году сезон пришлось пропустить из-за ковидных ограничений.