Авторы из четырех стран стали участниками медиапроекта "Они защитили Кавказ"

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Авторы из России, Армении, Азербайджана и Абхазии стали участниками международного молодежного медиапроекта Северо-Кавказского федерального университета "Они защитили Кавказ". Работы прислали школьники, студенты, молодые педагоги и журналисты, сообщили в понедельник в пресс-центре вуза.

"В медиапроекте приняли участие школьники, студенты, молодые преподаватели и журналисты из разных регионов России, а также Армении, Азербайджана и Абхазии. Оценивали их работы преподаватели кафедр журналистики и истории России СКФУ, а также журналисты. Решением членов жюри были названы победители в пяти номинациях", - говорится в сообщении.

Задачей медиапроекта было напомнить молодежи о роли народов Кавказа в Великой Отечественной войне. "Участники конкурса могли прислать нам фотографии защитников Кавказа из семейного или государственного архива, найти публикацию в местной прессе, посвященную Битве за Кавказ. Самым творческим натурам мы предложили снять видеоролик о своем герое. За короткий период мы получили около 150 работ", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, заведующей кафедрой журналистики СКФУ Ольги Лепилкиной.

В число победителей в пяти номинациях вошли школьник из Михайловска (Ставропольский край), студенты Северо-Кавказского федерального университета, коллектив студентов колледжа специального образования фонда "Национальный университет архитектуры и строительства Армении", преподаватель Сумгаитского госуниверситета Азербайджана.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек. 13 и 17 февраля 1943 года советские военные альпинисты сбросили с обеих вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили государственный флаг СССР.