Служба внешней разведки передала на выставку в Севастополь рассекреченную технику

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Служба внешней разведки передала на выставку "Штирлиц - образ собирательный…", проходящую в Музее героической обороны Севастополя, технику, которой в середине ХХ века пользовались советские разведчики, сообщил журналистам руководитель СВР Сергей Нарышкин, находящийся в Севастополе с рабочей поездкой.

Выставка организована к 90-летию со дня рождения писателя и сценариста Юлиана Семенова. В отдельном зале на стендах представлена биография самого известного персонажа Семенова - разведчика Максима Исаева, работавшего в Германии в 1930-х - 1940-х годах под именем Макс Отто фон Штирлиц. Самыми известными книгами, по которым также были сняты фильмы, стали "Майор Вихрь" и "Семнадцать мгновений весны". Через эти материалы раскрывается и биография Семенова, часто жившего и работавшего на даче в поселке Олива между Ялтой и Севастополем.

"Учитывая тот действительно огромный вклад, который Юлиан Семенов внес в дело изучения истории отечественной внешней разведки и в такую просветительскую работу, мы, конечно, приняли решение и передали музею в качестве экспонатов целый ряд технических устройств для ведения разведывательной деятельности, которые использовались в середине прошлого века", - рассказал Нарышкин.

Как пояснили ТАСС в Музее героической обороны Севастополя, среди экспонатов - пять специальных фотоаппаратов, которые использовались советскими разведчиками в 1952-1990-х годах. Размеры самого маленького - 4,7 на 2,4 на 1,9 см. Есть также два специальных магнитофона (оба меньше ладони), специальные отвертка и спрей для очистки двигателя, а также другие предметы.

Как пояснил ТАСС исполнительный директор Культурного фонда Юлиана Семенова Алексей Репин, все предметы находились в использовании советской разведки в период с 1940-х годов. "Уникальность в том, что до недавнего времени предметы находились под грифом "секретно". Это спецсредства для разведывательной деятельности, и на этой выставке практически уникальная возможность увидеть, рассмотреть, понять, какой техникой разведчики пользовались полвека назад", - рассказал он.

Собеседник отметил, что подобная техника была описана и в романах Юлиана Семенова. "[В книгах упоминаются] тайники для хранения информации, устройства для мгновенной передачи информации, миниатюрные фотоаппараты и диктофоны - сейчас они вызывают улыбку своей "миниатюрностью", но тогда это было последнее слово техники", - уточнил Репин.

Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР Юлиан Семенов родился в 1931 году Москве, учился в Московском институте востоковедения (МИВ). После его окончания был старшим лаборантом на историческом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, преподавал язык пушту, работал переводчиком в Кабуле.

Заметное место в творчестве писателя занимает цикл "Политические хроники", основным действующим лицом которого является советский разведчик Всеволод Владимиров (Максим Исаев, Макс Отто фон Штирлиц): "Пароль не нужен" (1965), "Семнадцать мгновений весны" (1969), "Бриллианты для диктатуры пролетариата" (1971), "Приказано выжить" (1983) и др.

Семенов ушел из жизни в 1993 году в Москве. Тело писателя было кремировано, прах развеян над Черным морем.