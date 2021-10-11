Мэр Ивано-Франковска заявил, что больницы и детсады не отапливаются из-за цены на газ

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о сложившейся в городе чрезвычайной ситуации из-за того, что по причине высокой цены на газ в населенном пункте остались без отопления больницы, детские сады, школы и другие социальные объекты. Об этом глава администрации областного центра на западной Украине написал в понедельник на своей странице в Facebook.

"В нашем сообществе имеем чрезвычайную ситуацию - отсутствие поставок газа в бюджетные учреждения, - заявил мэр Ивано-Франковска. - А это учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения!" Мэр добавил, что в проблемы в начале отопительного сезона возникли несмотря на то, что в конце сентября правительство и местные власти Украины подписали меморандум, гарантирующий, что цены на газ для бюджетных учреждений в наступающем отопительном сезоне не изменятся.

"Учреждения здравоохранения остались без отопления. Сейчас там [в помещениях] 18-19 градусов тепла", - написал Марцинкив. По его словам, несмотря на то что в начале года была достигнута договоренность о поставках газа по цене в 7-8 гривен (27-30 центов) за кубометр, теперь цена поднялась до 30 гривен ($1,14) за кубометр. "Представьте, какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тыс. детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях! А это более 253 тыс. кубометров газа и более 7 млн гривен ($265 тыс.) для бюджета города", - подсчитал мэр. Он напомнил также о дополнительных затратах на отопление учреждений культуры, библиотек, социальных учреждений.

Глава Ивано-Франковска сообщил, что в понедельник городские власти провели заседание комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, посвященное проблеме отопления и высоких цен на газ. "И такие заседания проходят по всей Украине", - добавил мэр Ивано-Франковска. "Это чрезвычайная ситуация и необходимо принять немедленные решения. Потому что дело не только в материальном ущербе для местных властей, но и в комфорте людей!" - считает Марцинкив.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 сентября на заседании представителей местных и региональных властей, что до конца наступающего отопительного сезона тарифы на жилищно-коммунальные услуги для потребителей повышаться не будут. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на форуме, сообщил, что правительство разработало план для стабилизации тарифов, предусматривающий подписание меморандума с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышаться по сравнению с прошлым годом.

Отопительный сезон на Украине длится около полугода и начинается, как правило, с середины октября. Местные эксперты говорят о предстоящих проблемах во время отопительного сезона из-за дефицита газа. В год страна потребляет до 23 млрд куб. м газа, из которых 13 млрд куб. м составляет газ собственной добычи - "Нафтогаза" и частных компаний.