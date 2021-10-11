Протяженность веломаршрута Москва - Петербург по Тверской области составит 424 км

ТАСС, 11 октября. Протяженность велосипедной дороги Москва - Санкт-Петербург в Тверской области составит 424,9 км, она пройдет по территории нескольких муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам встречи губернатора Игоря Рудени с представителями компании "Вело1", ведущей проектирование и строительство объекта.

Веломаршрут пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям и обеспечит возможность посещения более 380 культурных, исторических и природных достопримечательностей. На трассе планируется организация велосервисов на ж/д станциях, парковок и велопрокатов. В сентябре пилотный участок велодороги открыли в Дмитровском городском округе Московской области.

"Предполагается, что протяженность маршрута в Верхневолжье составит 424,9 км. <…> В Тверской области основная трасса будет пролегать по территориям Конаковского, Калининского районов, Твери, Торжка и Торжокского района, Кувшиновского района, Осташковского городского округа", - говорится в сообщении.

Протяженность пилотного участка Дубна - Конаково составит 28,7 км. В настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы. В этом году планируется начать строительные работы. "Дальше дорога идет по всей территории области, у нас будет сформировано несколько альтернативных маршрутов, в том числе в Старице и до Ржевского мемориала. Кроме того, есть достаточно интересные места, которые находятся рядом с основным расположением трассы, это, в том числе, Исток Волги, в Торжке - несколько интересных усадеб", - цитирует Руденю пресс-служба. Губернатор отметил, что веломаршрут на всем протяжении должен отвечать требованиям безопасности, быть удобным и комфортным для туристов. Он поручил проработать вопрос дальнейшего содержания дороги.

О веломаршруте Москва - Петербург

По Подмосковью пройдет 137 км пути. До конца года обустроят 56 км дорожек. Пилотный участок в Дмитровском округе проложен вдоль Канала имени Москвы протяженностью 20 км. Веломаршруты, как обещают региональные власти, будут в каждом без исключения городе Подмосковья, сейчас главы территорий с жителями смотрят, где они максимально быстро могут появиться. Поставлена задача, чтобы с 2022 года можно было зайти на "Яндекс", нажать "Велосипедные маршруты в Подмосковье" и спокойно ехать в Санкт-Петербург.

Протяженность заезда между двух столиц составит 1 150 километров, в маршрут войдут такие города, как Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старая Русса, Гатчина. Создание обустроенного веломаршрута Москва - Санкт-Петербург может стать первым национальным проектом в области велотуризма и позволит объединить территории в единую туристическую сеть, считают авторы проекта.