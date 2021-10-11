Школьникам Северной Осетии помогут выбрать профессию благодаря профориентационному проекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Школьники Северной Осетии смогут определиться с профессией благодаря реализации федерального проекта "Билет в будущее". В этом им помогут педагоги, прошедшие специальное обучение, сообщил региональный пресс-секретарь проекта в СКФО Зураб Бемурзов.

"Главная задача проекта - научить школьников осознанно принимать решения и помочь каждому подростку в выборе будущей профессии и образования. Педагогам-навигаторам, успешно прошедшим образовательную программу, будут выданы удостоверения о повышении квалификации <...>. После чего каждый из них будет сопровождать обучающихся своей образовательной организации в рамках участия в мероприятиях проекта "Билет в будущее", - говорится в сообщении.

Профессиональные пробы пройдут 1 200 учеников из 20 школ республики. В рамках проекта школьники смогут пройти онлайн-тестирование на базе школы, которое поможет выявить сильные стороны, узнать, какие профессии могут быть им интересны и какие навыки пригодятся в этих профессиях, принять участие во всероссийском профориентационном уроке, который даст старт образовательной программе проекта. Также школьники смогут посетить выставки, пройти профессиональные пробы, которые организуют колледжи и компании-работодатели. Они получат индивидуальные рекомендации по выбору профессии и образования.

Проект будет реализовываться до 30 октября. Он реализуется в 85 регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" в рамках национального проекта "Образование".