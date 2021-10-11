Глава Северной Осетии предложил ввести обязательную вакцинацию для чиновников

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Проведение обязательной вакцинации предложил ввести глава Северной Осетии Сергей Меняйло для госслужащих разного уровня.

"В связи с рекомендациями Роспотребнадзора я предлагаю обеспечить обязательное проведение вакцинации госслужащим, муниципальным служащим, иным органам государственной власти. Тем, конечно, у кого нет противопоказаний", - сказал Меняйло на заседании оперативного штаба республики.

По данным управления Роспотребнадзора в республике, заболеваемость коронавирусом в Северной Осетии за прошлую неделю увеличилась на 19%. Рост госпитализаций в клиники - на 30%.

Всего в стационарах республики с коронавирусом находятся 997 пациентов.