В Туле открыли комплекс для занятий единоборствами и игровыми видами спорта

ТУЛА, 11 октября. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Тула-Арена" на 2 тыс. зрительских мест открыли в понедельник в Туле. На церемонии открытия присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Сегодня важное событие для нашего региона - мы сдаем современный уникальный объект во всех отношениях, который появился в результате соглашения, которое мы подписали с президентом компании "Норильский никель" Владимиром Олеговичем Потаниным на Петербургском международном экономическом форуме. Мы в новом доме для молодых мальчишек и девчонок, которые занимаются силовыми единоборствами. Ну и, конечно же, это дом для нашей любимой команды "Тулица" (волейбольная команда - прим. ТАСС)", - сказал Дюмин.

В основном здании "Тула-Арены" есть площадка для проведения соревнований по единоборствам и игровым видам спорта - волейболу, мини-футболу и гандболу, трибуны для 2 тыс. зрителей. Тренировочный комплекс включает в себя шесть укомплектованных залов для бокса, дзюдо, спортивной борьбы, самбо, рукопашного боя, восточных единоборств.

Возведение комплекса началось в 2020 году в рамках соглашения между правительством Тульской области и группой металлургических компаний "Норильский никель", подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года.

По данным пресс-службы правительства региона, к концу 2021 года в комплексе будут заниматься около 800 спортсменов из областной школы олимпийского резерва и трех муниципальных спортивных школ по различным видам единоборств

Инфраструктура центра позволяет проводить в нем международные соревнования. Так, федерация дзюдо Тульской области планирует весной 2022 года организовать Кубок Европы и чемпионат Центрального федерального округа.