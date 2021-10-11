На федеральной трассе А-181 из Петербурга в Финляндию на месяц введут реверсивное движение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе А-181 "Скандинавия", ведущей из Петербурга в Финляндию, будет переведено в реверсивный режим на участке в Выборгском районе Ленобласти. Ограничения продлятся с 11 октября по 10 ноября этого года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"На путепроводе, расположенном на 136 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой в Выборгском районе Ленинградской области будет ограничена пропускная способность. В связи с заменой металлического деформационного шва с 11 октября по 10 ноября 2021 года будет организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием", - сказали в пресс-службе.

На время проведения ремонтных работ скорость транспорта в районе 136 км будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги устроено всего две полосы для движения - по одной в каждом направлении. Работы пройдут в два этапа: сначала на одной половине проезжей части, затем - на другой. На участке установят временные дорожные знаки, светофор, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, также будет смонтирована световая сигнализация для водителей.

Ранее сообщалось, что с 11 по 22 октября реверсивное движение транспорта вводится на участке федеральной трассы А-180 "Нарва", соединяющей Санкт-Петербург и Эстонию. Изменения также связаны с проведением ремонтных работ в районе деревни Лужица рядом с эстонской границей.