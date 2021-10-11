WP: коронавирус мог передаться человеку от диких животных на фермах в Китае

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Дикие животные, содержавшиеся на фермах в Китае, могли быть промежуточным звеном, через которое новый коронавирус передался от летучих мышей человеку. С такой теорией американская газета The Washington Post выступила в понедельник со ссылкой на собственные наблюдения и мнение экспертов.

Как отмечает издание, в уезде Эньши (провинция Хубэй) расположены сотни пещер, в которых обитает не менее семи видов летучих мышей, у представителей одного из которых ранее выявлялся вирус, на 96% идентичный SARS-CoV-2. В непосредственной близости от таких пещер расположены небольшие фермы, на которых еще до начала пандемии содержались тысячи диких животных, таких как виверры, барсуки, енотовидные собаки. По мнению ученых, эти животные могут быть промежуточным звеном при передаче вирусов от летучих мышей человеку. Согласно официальной статистике, на которую ссылается The Washington Post, в целом на 290 фермах в Эньши до их закрытия в 2020 году из-за пандемии содержалось от 450 тыс. до 780 тыс. животных.

В сентябре корреспондент The Washington Post совершил поездку в Эньши, расположенный в шести часах езды от Уханя, где в декабре 2019 года был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. Как заметил журналист, упомянутые фермы расположены на расстоянии около 1,5 км от пещер. Кроме того, люди посещают пещеры в туристических целях, для спелеологических исследований или для замены расположенного там насоса для питьевой воды. Как пишет The Washington Post, ученые, которые ознакомились с этими наблюдениями сотрудника издания, заявляют, что от обитающих в пещерах летучих мышей новый коронавирус мог передаться другим животным, а затем уже попасть на рынки в Ухане. По заявлению одного из источников газеты, дикие животные, продававшиеся на уханьских рынках, поставлялись туда из провинции Хубэй, в том числе из Эньши.

Отчет ВОЗ

По утверждению The Washington Post, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках изучения происхождения нового коронавируса запрашивала доступ к районам КНР, подобным Эньши, где на фермах содержались дикие животные, однако Пекин ответил на это отказом. Представитель посольства КНР в Вашингтоне в ответ на вопрос издания о том, проверялись ли летучие мыши, дикие животные и местные жители в уезде на наличие коронавирусной инфекции, ответил, что в настоящий момент дипмиссия не может проверить информацию по конкретной ситуации. Сотрудник посольства при этом подчеркнул, что в начале 2020 года в Китае была запрещена торговля дикими животными и их употребление в пищу.

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако, как отмечает The Washington Post, к настоящему моменту специалисты не пришли к окончательным выводам о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания.